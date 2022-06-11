體院｜新舊港將現身體院30周年展　黃金寶感激獲轉型機會續回饋體壇 (20:45)

黃金寶曾三奪亞運公路賽金牌，他在34歲時毅然轉戰場地單車，並成功於2007年的場地單車世界錦標賽中取得冠軍。退役多年的他也成功轉型，他說：「非常感激體院在我退役後，為我提供學習和進修機會，讓我順利轉型，在不同崗位回饋香港體壇。」

去退役的李嘉文也有同感，表示自己受惠於體院的精英運動員學徒體驗計劃，於退役後有機會在體院不同部門實習，接觸不同範疇的工作，讓她結束近20年全職賽艇運動員生涯後可以投身社會。她說：「從13歲起，我便全程投入賽艇訓練和比賽，沒有太多時間考慮將來的生活。所以和阿寶（黃金寶）相比，或許現在的我更為幸福，因為體院已經與不同院校開展合作，強化精英運動員雙軌發展支援，並為退役運動員提供進修機會，再加上不同的就業支援計劃，讓我對未來多了一份信心。」

「香港首席鐵人」李致和從輝煌的運動生涯退下來後，重返校園擔任講師，並攻讀體育運動科學系博士學位，之後他回到體院出任精英訓練科技助理總監一職，負責管理及統籌多個運動科學中心，包括體能科學訓練中心、運動營養監控中心及運動心理中心等，以科學方法協助精英運員發展所長。至於曾五度出征殘奧，奪得3金2銀1銅佳績的硬地滾球運動員梁育榮，則指體院在運動科技上對殘疾運動員亦有不少支援。

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