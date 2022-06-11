亞盃外︱陳肇鈞與孫銘謙齊取大港腳首球 稱如釋重負 安達臣對出線感樂觀 (23:48)

對於今仗後備入替後曾串演左翼位置，陳肇鈞稱自己有速度和盤帶能力，並非新嘗試，希望也可給教練調動多一個選擇。21歲東方龍獅前鋒孫銘謙，為大港腳第9場上陣開齋入球，他賽後高興可為球隊作出貢獻，稱今場勝仗對球隊很重要，又認同新帥安達臣的踢法有利進攻球員發揮，「如果在前場成功逼搶可更快面對龍門，便不用消耗太多力氣打反擊，現在踢法是會舒服點」。

港足主教練安達臣賽後承認，港足兩戰全取6分後，在晉級形勢已佔據有利位置，不會在乎是首名還是次名出線。他重申球隊在港備戰時間有限，抵達印度後又受傷病困擾，不少球員都未有十足狀態應付90分鐘比賽，只得6、7成狀態，尾段體能明顯不足，故滿意像上仗挫阿富汗隊於初段已有好開始，掌握比賽節奏及做好防守，於開賽20分鐘已達成期望的賽果。

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