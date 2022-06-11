亞盃外︱港足3球輕取柬埔寨取兩連勝 相隔54年再闖決賽周在望 (21:20)

港足出戰亞盃外第3圈D組第2仗，正選與上仗2：1擊敗阿富汗隊有兩個變動，在3名門將賽前傳出都各有傷病下，上仗抱恙的門將葉鴻輝復任正選，一對中堅起用理文守將余煒廉與入籍兵謝家強拍檔，馮慶燁因病未有列入大軍名單。柬埔寨隊由66歲日籍教頭廣瀨龍領軍，擔任領隊的日本隊名將本田圭佑亦有到場邊督師。

雙方往績7次交手，港足以6勝1和佔優，包括在2年半前的世界盃外圍賽兩仗一勝一和不敗。港足面對首仗以兩球不敵小組東道主印度隊的柬埔寨隊，開賽即主動搶攻，多次透過兩邊傳中製造攻門，戰至19分鐘打開紀錄，東方龍獅前鋒孫銘謙突破敵衛包圍後推橫皮球，落在隊友安永佳快腳抽射破網，這名25歲傑志前鋒連續兩仗都有入球。

港足在兩分鐘後再下一城，鞠盈智開出角球，孫銘謙快對方門將一步門前頂入，亦是這名21歲港將首個大港腳入球。柬埔寨落後兩球後於38分鐘在右路禁區半傳半射被葉鴻輝擋出，港足半場維持兩球領先優勢。換邊後形勢未有大變動，港足及後換入中場陳肇鈞及巴基斯坦裔翼鋒簡嘉亨，隨即在63分鐘再入一球。安永佳在左路傳中，陳肇鈞伏兵門前插水式頭槌破網，將比數拉開至3：0。港足領先3球後換入胡晉銘、入籍防中迪高及顏樂楓加強防守，葉鴻輝於尾段連番撲出對手頭槌及遠射後，港足維持3：0勝局完場。

港足對上一次取得國際賽兩連勝，已是2017年10月主場分別在友賽及亞盃外擊敗老撾隊及馬來西亞隊。今屆亞盃外第3圈6組首名及5組最佳次名，都可晉身暫定明年舉行的亞洲盃決賽周，港足上次打入決賽周已是1968年一屆，今屆開局兩戰全勝全取6分兼有4個得失球差勢出線在望，小組東道主印度隊將於稍後時間對阿富汗隊，港足最後一仗將於下周二香港時間晚上11時對印度隊爭首名。

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