田徑｜俞雅欣刷新女子跳遠港績　葡萄牙賽摘銀 (19:42)

俞雅欣上月初在曾在葡萄牙以6.19米封后，當時成績與香港紀錄僅差0.12米，隨後又在另一站葡萄牙賽事以超風速跳出6.40米，再次跟港績擦身而過。不過，這名港將昨日在里斯本田徑賽中，憑第二跳跳出6.49米，打破自己在2019年造出的港績（6.31米），而新香港紀錄仍有待香港田總確認。

跟俞雅欣師出同門的高澔塱，在男子跳遠則在超風速下（+2.5）踐出7.85米封王。此子在頭三跳曾躍出8.28米，惟因僅僅踏線而被判成績無效。至於楊文蔚和鄧伊程在女子跳高賽事中同樣躍過1.73米，而前者以較少試跳失敗次數獲銅牌，後者則列「梗頸四」。

香港田徑隊的新任跳項總教練Rolf Ohman，賽後也大讚一班港將表現出色，他說：「我為團隊感到驕傲，兩名跳高女將開始尋到節奏，相信她們的成績很快有突破。至於兩名跳遠選手也有好表現，俞雅欣跳出6.49米刷新港績，高澔塱也表現不俗，他被判違規的一跳（8.28米）只是越界不足0.5毫米。」

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