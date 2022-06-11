歐國聯︱奧地利打和法國獲好評 阿拉巴撐蘭歷克是世界級主帥 (17:27)

法國隊今仗作出部分輪換，包括利物浦中堅伊巴希馬干拿迪獲正選首為國家隊上陣，球隊於37分鐘先失一球12碼，被奧地利隊前鋒安祖斯韋文主射中鵠，戰至83分鐘才由兩名後備入替的球星合作，麥巴比接應尼干古傳送扳平1：1。法國隊上屆歐國聯奪冠，但今屆在本月開局3仗2和1負，只得2分仍未開齋，落後榜首的丹麥隊4分，惟主帥迪甘斯仍滿意球員表現，但承認球隊需改善入球效率。法國隊將於下周二主場鬥克羅地亞隊爭開齋，為今輪國際賽周最後一仗。

另邊廂，蘭歷克任曼聯看守領隊領軍半季能力備受質疑，最終以41.6%成隊史英超勝率最低的主帥，但他本月接掌奧地利隊後3仗勝負和各一，當中面對2018年世界盃冠、亞軍球隊保持不敗，打和法國隊及大勝克羅地亞隊，表現受好評。奧地利隊長兼皇家馬德里後衛阿拉巴稱，這名63歲德籍教頭是世界級教練，只是曼聯沒給予對方足夠時間，「他每場比賽都有良好計畫，對於足球知識瞭如指掌，只是他在曼聯沒有得到太多時間發展」。

同組另一場，克羅地亞隊憑阿特蘭大中場柏沙歷一箭定江山，作客以1：0小勝丹麥隊，打開今屆歐國聯勝利之門，與奧地利隊同樣3戰4分，僅差丹麥隊2分。

其他報道：世界盃｜智利投訴違規起用外援 FIFA裁定厄瓜多爾續戰決賽周

其他報道：英超︱孫興慜落選PFA英超最佳11人 沙拿相隔3季再奪英格蘭足球先生