NBA總決賽｜居里轟43分領勇士挫綠軍　場數扳平2：2　湯臣讚拍檔總決生涯代表作 (16:36)

此役戰况膠著，勇士未能箝制塔圖並讓這名「綠軍」星將在頭兩節攻入16分，完半場仍落後49：56。不過，勇士在下半場急起直追，「浪花兄弟」居里和湯臣大灑三分雨，尤其居里在最後兩節轟入24分、包括5球三分，並在最後4分鐘包辦球隊12分之中的10分，領軍以107：97反勝塞爾特人，追平場數2：2。

居里此役表現搶鏡，全場26射14中，包括7球三分，貢獻43分及10個籃板，是勇士取勝功臣。對於「咖喱仔」的表現，一班隊友對他讚不絕口，湯臣認為這是他總決賽生涯代表作，格連則說：「居里在這場比賽告訴大家，他是史上最佳球員的原因。」

居里則指勇士在總決賽第4仗背水一戰，他明白若然在此役落敗，會令球隊爭冠的難度大增，「大家都知道己隊在客場扳回一城的重要，這令我們保住一線生機，奪回主場優勢並繼續爭冠」。總決賽第5戰將於下周二移師大通銀行中心上演。

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