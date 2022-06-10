劍擊｜江旻憓「紮住上」仍摘冠　鄭兆康：證明是世界一流劍手 (22:37)

江旻憓決戰崔仁晶一役，於決勝局初段連失4分，一度落後8：11，但她沉着應戰，在最後51秒起連追3分，兩人法定時間打成11：11平手。江旻憓在「決一劍」中得分，以12：11絕地反勝崔仁晶，繼2018年後第二度登上亞洲冠軍寶座。首次代表香港出戰亞洲賽的陳渭泠，雖然在4強的「港隊內訌」以7：15不敵江旻憓，但不設銅牌賽下，也肯定摘下銅牌。女子重劍隊在亞洲賽首日取得一金一銅，香港劍擊隊總教練鄭兆康坦承開心，他說：「女子重劍隊在首日比賽取得一金一銅，可以說是開門紅，成績非常好，我當然很開心。」

鄭兆康教練續指，江旻憓在淘汰賽碰上的全是中國隊、日本隊和韓國隊的劍手，贏得冠軍實在是含金量十足。他更透露，江旻憓日前扭傷左腳，故此役負傷上陣，「她在早幾日拗柴，左前腳前幾日仍腫起及有瘀血，雖然今日已消腫，但行路仍感痛楚，並要紮住繃帶上陣」。

即使江旻憓因傷改變打法，但鄭兆康教練直言影響不大，他說：「江旻憓打得更有耐性，要等待機會進攻。不過她這日的打法可以將其手上動作展現出來，我可以好高興告訴大家，她的手上動作是目前女子重劍選手最好之一。」鄭兆康教練盼愛徒可以盡快治療，下周一的團體賽有更好發揮。

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