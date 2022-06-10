亞盃外︱港足明鬥柬埔寨爭創歷史 門將成傷病重災區 急召19歲小將候命 (19:07)

柬埔寨vs.香港 港台電視32台 周六晚上19：30直播

港足在亞盃外第3圈首仗憑黃威及安永佳各建一功，以2：1擊敗阿富汗隊旗開得勝。印度隊在主場以2：0挫柬埔寨隊後，以1球得失球差暫壓過港足排D組榜首，港足明晚續在加爾各答鹽湖體育場對柬埔寨隊。亞洲盃上屆起改制由16隊增至24個決賽周席位，外圍賽第3圈6組首名及5組最佳次名都可晉級。今屆港足算是抽到好簽，同組第一檔次避開西亞球隊遇上印度隊，賽事在疫下改為賽會制，由過去雙循環6仗，改成單循環只踢3仗。

主帥安達臣在賽前記者會也明言，若今仗全取3分將90%至少以最佳次名身分晉級，但提醒麾下不能沉醉在上仗勝利喜悅，「每個球員都知道今仗勝出後會如何，但其實不是非勝不可的比賽，不需為此增添壓力」。港足在兩年半前世界盃外圍賽次圈曾跟柬埔寨隊同組，取得一勝一和。安達臣稱畢竟相隔一段時間，當年兩仗對碰參考價值不大，反觀柬埔寨日前不敵印度一役，看到對方主守打反擊，令印度也難以入球，預計比賽節奏會較對阿富汗一仗更快。

不過，亞盃外並非「隔離氣泡」安排下舉行，港足抵達印度後已有5名職球員染疫需隔離，包括兩名球員費蘭度及徐宏傑，多名港將亦傳出水土不服，門將位置更屬「重災區」，上仗要由王振鵬臨危受命把關，但傳他也有不適。安達臣在視像會議見香港傳媒時承認，3名門將葉鴻輝、王振鵬及保羅都各有傷病，雖對情况感樂觀，但他會補選第4名門將、從香港急召效力冠忠南區的伍瑋謙，最快今晚飛抵印度候命，確保餘下兩仗有足夠球員。足總補充，這名19歲小將只會隨隊訓練，現階段不能註冊上陣。

面對傷疲問題，隊長黃洋認為今仗爭勝關鍵是決心，「每個球員代表香港比賽是一種榮譽，同時好想參與亞洲盃決賽周，因此內心是興奮多於壓力」。前鋒安永佳稱上仗取勝令球員更有信心，「或許我們在亞盃外舉行前被看低一線，不少人對香港足球未必有太大期望，但這令我們更有動力做得更好，想令香港市民驕傲。別人說什麼都不重要，最重要我們對自己有信心」。

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