英超︱孫興慜落選PFA英超最佳11人　沙拿相隔3季再奪英格蘭足球先生 (16:15)

今季英超最佳11人陣容中，英超亞軍利物浦佔6人成大贏家，包括沙拿、沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特、堤亞高艾簡達拿及門將艾利臣比加。英超冠軍曼城只有3人，包括奇雲迪布尼、貝拿度施華及祖奧簡斯路。至於最後兩席落在曼聯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）以及車路士後衛魯迪格身上。

不過，熱刺球星孫興慜今季射入23球兼沒有一球是12碼，與沙拿並列英超金靴獎，兼是歷來首個亞洲球員獲此殊榮，卻繼早前落選球員先生最後6強，再未入英超今季最佳陣容，隨即引起爭議，有大量網民均為其抱不平。

沙拿則繼2017/18年球季後再次當選英格蘭球員先生，與舒利亞、亨利、C朗及加里夫巴利等球星看齊兩度獲獎，也令另一大熱人選奇雲迪布尼未能得獎三連霸。這名29歲埃及隊前鋒表示，獎項由球員投票選出，極具份量及極大光榮，證明自己今季努力沒白費，亦笑言自己有一間房間專放個人獎項，仍有空間可放更多獎盃。至於PFA最佳青年球員由曼城的菲爾科頓蟬聯，是歷來第6名連續兩季贏得這項殊榮的球員。

PFA英超2021/22球季年度最佳11人

艾利臣比加（利物浦）

阿歷山大阿諾特（利物浦） 華基爾雲迪積克（利物浦） 魯迪格（車路士） 祖奧簡斯路（曼城）

奇雲迪布尼（曼城） 堤亞高艾簡達拿（利物浦） 貝拿度施華（曼城）

穆罕默德沙拿（利物浦） 基斯坦奴朗拿度（曼聯） 沙迪奧文尼（利物浦）

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