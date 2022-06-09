羽毛球｜伍家朗印尼賽挫中國隊球手　明惡鬥一哥安賽龍　鄧謝配齊闖8強 (18:14)

世界排名12位的伍家朗面對排名低23位的趙俊鵬，首局大勇一度領先10：0，再以21：9大勝拔頭籌。第2局交換場區，他苦戰以19：21被扳平局數，但決勝局再以21：10輕取對手，今年首度重返世巡賽8強。這名港將早前在歐洲比賽期間染疫，康復後返港繼續訓練，今站為他自3月全英賽後首仗。他明日硬撼丹麥隊球星、世界排名第1的安賽龍，力爭打入4強。

而世界排名17位的另一港隊男將李卓耀，上午出戰世界第4的中華台北隊名將周天成，以11：21先失首局後，隨即將21：18扳平局數，惟決勝局以16：21飲恨，無緣男單8強。位列6號種子的混雙「左手配」鄧俊文/謝影雪，在16強亦先以20：22落後，但以21：5大勝扳平，決勝局再贏21：15，掃走馬來西亞隊新晉組合許邦榮/杜頤溈，驚險打入8強，將與法國隊組合力爭4強席位。

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