劍擊｜佘繕妡本地排名升第3寄望世界賽　盼下季NCAA衛冕 (17:17)

在美國就讀聖母大學的佘繕妡今日出席活動，對於下季在NCAA女子重劍衛冕充滿動力，她說：「學校有個傳統，每當有劍手贏得冠軍，就會在她畢業時將她的名字及奪冠年份釘上儲物櫃。這令我有更大動力爭冠，希望接下來兩年都贏到，而且學校未試過有亞洲女生得重劍冠軍，我是第一人。」這名東京奧運代表續稱，並非到美國後突然變強，而是因為她一直堅持訓練，「很辛苦，但這是正常的，因為我對自己有要求，想兼顧讀書和打劍，尋求突破。」

佘繕妡除了大學賽事，亦希望代表香港出戰國際賽時取得佳績，衝擊世界排名頭32。雖然落選亞洲賽，但佘繕妡上周六（4日）贏得會長盃後，本地排名上升至第3，7月有望出戰世界賽，「如果去到，會是我第4次參加世界賽，希望減少失誤，成績有所突破」。

至於同樣赴美升學的陳欣汶，透露將於7月頭返回美國，並會代表以瑪利學院參加夏季聯賽，備戰新季NCAA賽事，因此無法代表偉邦出戰本地女甲聯賽。東方龍獅射手梁嘉顯則對甲一復賽相當期待，表明球隊矢志奪冠，「我們頭半季埋班不算很久，默契、戰術執行未做好，但這段時間練球愈做愈好，教練都滿意。我們的目標沒不同，一直都是冠軍」。

NBA總決賽打得如火如荼，陳欣汶和梁嘉顯並各有心水，但同樣喜歡史堤芬居里。陳欣汶說：「我支持波士頓塞爾特人，但也鍾意居里，因為他由一個不被看好的球員，變成NBA最頂尖的球星，是很勵志故事。」她認為塞爾特人會奪冠，並希望趕及回美參加勝利巡遊。梁嘉顯則相信金州勇士可以總場數4：2反勝，他亦佩服勇士堅韌的精神，「勇士由上季人腳不齊，到今年不被看好下殺入總決賽，相信居里會贏總決賽最有價值球員」。

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