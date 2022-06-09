亞盃外｜港足勝仗獻亡友 顏樂楓稱為黃駿軒爭氣 黃威盼入球振隊友信心 (13:07)

港足在亞盃外打響頭炮，安永佳、顏樂楓及陳肇鈞在完場後走到場邊做出手勢悼亡友。安永佳在入球及賽後雙手均做出「1+4」手勢，他向本報解釋是希望獻給上周離世、在美國讀大學時的校隊隊友，對方當年穿14號球衣。他續稱上半場成功踢出主攻及逼搶踢法，甚至有機會入3、4球，相信主教練都會感到高興。

曾為港足U23出賽的黃駿軒日前墮樓離世，昨仗賽前有默哀儀式，中場顏樂楓在理文與「軒仔」做過3季隊友，他完場後雙手指天，事後在社交網稱：「兄弟，贏波啦，我知你一定有睇住。今日開波前，我諗起你成日話『唔好俾人睇死，爭返口氣。』我有好盡力去踢。希望你喺另一個世界可以繼續享受簡單快樂嘅足球。兄弟，我愛你，好愛好愛。」另一中場陳肇鈞亦有單手指天及在社交網稱：「軒仔，呢個勝利送比（畀）你，願你安息」。

為港足先開紀錄的黃威，期望入球和勝仗可打起隊友信心，在餘下兩場亞盃外繼續努力。港足主教練安達臣取得上任後首場勝仗，他認為球員克服重重賽前困難，為他們表現感自豪，又透露有球員曾肚痛或發燒不適，球隊仍成功執行部署，減少對手進攻時間和空間。

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