亞盃外｜黃威安永佳建功　港足力抗爆疫劣勢打爭氣波　挫阿富汗隊響頭炮 (21:28)

港足爭取相隔54年再次打入亞洲盃決賽周，今屆亞盃外第3圈D組首擊在加爾各答鹽湖體育場擺陣，面對世界排名低3位、第150位的阿富汗隊 ，正選陣容相比上周三友賽作客0：2不敵馬來西亞隊有4個變動，入籍守將謝家強首披港足戰衣，中場鞠盈智及前鋒孫銘謙取代陳肇鈞及簡嘉亨。門將起用王振鵬把關，另外兩名門將葉鴻輝及保羅賽前均傳出感不適。入籍兵費蘭度及後衛徐宏傑未列23人大軍名單，料是足總昨日宣布的兩名染疫球員。

開賽前雙方球員在球場中圈舉行默哀儀式，悼念終年26歲的黃駿軒，球場螢幕顯示這名港將穿上港足球衣比賽的相片。

今仗相比友賽馬來西亞隊節奏稍慢，令港足開賽沒受壓，反佔較多攻勢，戰至23分鐘更先開紀錄。港足在中場搶得皮球後，鞠盈智傳予黃威，這名29歲中場於禁區頂扣過敵衛後施冷箭近柱破網，對方門將阿斯斯視線被守將受阻下毫無反應，這亦是黃威在2017年後10月後第2個港足入球。港足4分鐘後再憑遠射得手，羅梓駿在右路擺脫數人後傳球，前鋒安永佳接應後於禁區頂轉身左腳抽射再下一城。港足之後再有入球機會，黃威在前場逼搶後再次遠射，但僅高出，之後前場又一次搶得皮球後，孫銘謙殺入禁區起腳，角度太正被門將撲出。王振鵬完半場前救出阿富汗隊的頭槌攻門後，港足半場領先2：0。

港足換邊後以陳肇鈞入替鞠盈智，阿富汗隊一口氣作出3個變動。羅梓駿曾在門前搶得皮球，惜被敵衛力壓下未能攻門。港足抵擋阿富汗隊一輪攻勢後，黃梓浩於63分鐘開罰球，陳肇鈞門前迎頂僅被門將撲出，港足其後陸續換入梁冠聰、顏樂楓及杜馬思加強防守。阿富汗隊於完場前10分鐘藉角球攻勢追回一球，當阿軍於補時階段直射罰球中人牆後，港足維持2：1勝果完場。

港足經過近7場國際賽全敗後，取得自2019年11月世界盃外圍賽擊敗柬埔寨隊後，兩年7個月以來首場勝仗，在D組首仗全取3分後，下仗將於周六晚7時半對柬埔寨隊，只要再勝一仗出線機會大增。6組首名及其中5隊最佳次名均可晉身決賽周。

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