亞盃外｜港足首擊前為黃駿軒默哀　疫下陣容多變動　謝家強首披甲 (18:50)

香港vs.阿富汗 港台電視32台 周三晚上19：30直播

港足在今屆亞盃外第3圈D組首場正選陣容，相比上周三友賽作客0：2不敵馬來西亞隊有4個變動，入籍守將謝家強首披港足戰衣；中場鞠盈智及前鋒孫銘謙取代陳肇鈞及簡嘉亨的位置。門將起用王振鵬把關，另外兩名門將葉鴻輝及保羅賽前均傳出感不適。入籍兵費蘭度及後衛徐宏傑未列23人大軍名單，料是足總昨日宣布的兩名染疫球員；據悉亦有數名香港球迷抵達印度入場為港足打氣。

此外，足總在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，足總行政總裁譚秋朗聯同百多名已報名的球迷一同參與，南昌V Walk及屯門V City商場中庭大螢幕均會直播賽事。

港足vs.阿富汗正選陣容

19王振鵬

21茹子楠 5謝家強 15馮慶燁 20黃梓浩

6黃洋

2羅梓駿 23鞠盈智 10黃威 7孫銘謙

9安永佳

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