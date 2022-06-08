世盃外｜澳洲闖關距出線一步之遙　功臣馬田保爾：任務未完成 (18:31)

澳洲隊在世界盃亞洲區外圍賽第3圈B組，屈居於沙特阿拉伯隊和日本隊之下得第3，今晨與佔半個主場之利的A組第3的中東球隊阿聯酋碰頭。效力皇家蘇斯達的澳洲隊門將馬菲賴恩上半場曾三度救出敵軍攻門，澳洲隊前鋒馬田保爾於53分鐘右路底線傳中予中場積及艾雲先開紀錄，但4分鐘後被阿聯酋鋒將卡奧簡尼度扳平。

84分鐘，澳洲隊藉法蘭克福中場曉魯斯迪勁射省中敵衛，皮球改變方向入網，並終以2：1險勝，將與秘魯隊爭奪世盃決賽周入場劵。效力沙特球會艾法沙利的馬田保爾說：「我們展示了個性，大部分時間控制戰局，而且把握了入球機會。我們只完成一半任務，現是時候再做好準備，然後再奮戰。」

秘魯隊日前在西班牙友賽新西蘭隊以1：0勝出，而大洋洲區代表新西蘭隊亦將在下周三凌晨與中北美洲球隊哥斯達黎加，在卡塔爾爭取趕上決賽周尾班車。

其他報道：歐國聯｜卡尼國際賽50球續追朗尼 英格蘭逼和德國 比寧咸疑過勞「踢到嘔」

其他報道：轉會｜傳皇馬8.37億斟妥曹亞文尼 簽約5年續為中場換血

其他報道：轉會｜普巴談挑選新東家要求 「需感到被愛與尊重」

其他報道：NBA︱達雲咸接掌湖人 稱有「回家的感覺」 憶當年任助教獲高比鼓勵添執教信心