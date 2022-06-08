歐國聯｜卡尼國際賽50球續追朗尼　英格蘭逼和德國　比寧咸疑過勞「踢到嘔」 (17:24)

英格蘭隊日前在首戰落筆打三更，60年來首負匈牙利隊，此役作客慕尼黑更有中場加雲菲臘斯在14分鐘傷出，由18歲的多蒙特中場祖迪比寧咸入替。下半場接戰至51分鐘，德國隊的甘美治直線妙傳中場拍檔莊拿斯荷夫曼射入。教練費歷克其後繼續施壓，先後調入迪姆華拿及利萊辛尼等4名中前場攻擊手，卻因中堅尼高舒洛達碧克在88分鐘禁區內侵犯敵鋒哈利卡尼被判12碼，卡尼親自操刀得手，助英軍以1：1對手完場。

今仗是卡尼第71次在國際賽上陣，累積50個入球趕過卜比查爾，只落後披甲120場入53球的隊史「入球王」朗尼。卡尼說：「我喜愛入球，尤其是為我的祖國建功。無論何時，只要能協助國家隊，我樂於取得入球，這份感覺是美好的。」對於在歐國聯兩戰只得1分，卡尼壤此役展出了英軍的戰意，「入球固然是好事，但下半場曾被德國隊門將紐亞擋出射門，以致未能鎖定勝局是可惜的」。

修夫基稱讚卡尼道：「他的第50個入球成為這場比賽的焦點，但不能忽視他領軍和向對手施壓的能力也是突出的。」後衛捷比亞亦表示：「我曾在熱刺與他合作，在國家隊也並肩作戰多年。他的50個國際賽入球是不可思議的。他是頂級的專業球員，一個偉大的領袖。」

基亞利殊於72分鐘入替中場美臣蒙特，亦是11場國際賽以來第8次後備上陣。他上陣後於左路表現活躍，修夫基認為對方無論擔正或入替都能有表現，「若他不獲信任，便不會被派上陣。他往往可以改變戰局，作為一個側擊球員，他具備攻守和爭取入球的能力」。

至於祖迪比寧咸被拍攝到在前場嘔吐，疑是當今球員太多比賽致過勞的另一個縮影。英格蘭前國腳中場梅菲很欣賞比寧咸的表現，他說：「我懷疑修夫基是否在卡塔爾世界盃，仍會相信迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯及美臣蒙特。長遠來說，我相信比寧咸可在國家隊穩列正選。」

英軍將在香港時間下周日凌晨主場迎戰意大利隊，後者今晨主場以2：1挫匈牙利隊，賽後以兩戰得4分升上榜首。匈牙利隊、德國隊及英軍依次得3、2和1分。

其他報道：轉會｜傳皇馬8.37億斟妥曹亞文尼 簽約5年續為中場換血

其他報道：轉會｜普巴談挑選新東家要求 「需感到被愛與尊重」

其他報道：NBA︱達雲咸接掌湖人 稱有「回家的感覺」 憶當年任助教獲高比鼓勵添執教信心