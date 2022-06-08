轉會｜傳皇馬8.37億斟妥曹亞文尼　簽約5年續為中場換血 (16:03)

The Athletic及轉會新聞專家羅曼奴均報道，皇馬已跟摩納哥達成協議，將簽入曹亞文尼，雙方簽約5年至2027年，轉會費為8000萬歐元，再加2000萬歐元浮動獎金條款，另皇馬還需為摩納哥向西班牙當局支付19%稅項，有指這名法國隊中場已完成皇馬部分體測。

曹亞文尼是生於法國的喀麥隆後裔，今季平均每場有5.7次攔截冠絕法甲，連續兩季入選法甲最佳陣容，去年9月首為法國隊上陣，在今輪國際賽周，兩場歐洲國家聯賽均正選上陣。報道稱皇馬羅致基利安麥巴比失敗後，加快與這名摩納哥中場談判，在歐聯決賽前已就個人條款達成協議。

雖其後有指麥巴比極力邀請這名同鄉加盟PSG，球會亦提供高昂報價，這名法國國腳亦獲利物浦領隊高普垂青，但最終選擇加盟應屆歐聯冠軍，「銀河艦隊」亦繼上季的卡馬雲加後，連續兩季簽入法國隊防中球員，積極為中場「換血」。

此外，羅曼奴報道皇馬正式公布曹亞文尼加盟前，將會先宣布36歲老將莫迪歷落實續約一年至2023年。

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