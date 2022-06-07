學界｜朱洛言上周失800米港青紀錄　D1田徑險勝周凱揚扳回一仗 (18:54)

周凱揚在上周的香港田徑系列賽三出戰男子800米跑U18組別，以1分58.63秒打破此組別的分齡香港紀錄，舊紀錄為朱洛言去年做出的1分58.67秒。雖然二人今日在學界被編入不同組別，朱洛言在第1組以1分59.75秒率先衝線，周凱揚在第2組跑出1分59.80秒，衝線一刻難掩失望。

中四的朱洛言表示賽前以重奪U18紀錄為目標，惟受天氣影響而未能做到，他說：「周凱揚在這一刻是我最大的競爭對手，比賽要有競爭，才可以突破自己。」周凱揚稱二人從丙組開始鬥了多年，上周能打破對方的U18紀錄，是對自己的肯定，「感覺像多年努力沒有白廢，即使早前疫情導致封場，我都沒有停下腳步，一直訓練」。中五的他續稱，相隔兩年再戰學界，令他感到莫名緊張，以致表現失常。

至於旅港開平商會中學的黃君豫於擲項稱霸，這名中六生在男子甲組鉛球以13.1米封王，主項鐵餅則以46.78米再下一城，贏得今日第2金。

經這首日比賽，男拔萃在總成績以197.5分排榜首，開平和喇沙書院分列第2、3名。至於拔萃女書院雖有丙組4x100米接力最後一棒在終點前意外倒地，但無礙晉級決賽，她們以總成績142分排第一，協恩中學和德望學校緊隨其後。

男子組暫時總成績（只列前3）

總排名：第1

學校：拔萃男書院

甲組分數：77

乙組分數：78

丙組分數：42.5

總分數：197.5

總排名：第2

學校：旅港開平商會中學

甲組分數：47

乙組分數：38

丙組分數：20.5

總分數：105.5

總排名：第3

學校：喇沙書院

甲組分數：44

乙組分數：42

丙組分數：18

總分數：104

女子組暫時總成績（只列前3）

總排名：第1

學校：拔萃女書院

甲組分數：44

乙組分數：49

丙組分數：49

總分數：142

總排名：第2

學校：協恩中學

甲組分數：36

乙組分數：30

丙組分數：52

總分數：118

總排名：第3

學校：德望學校

甲組分數：35

乙組分數：33

丙組分數：27.5

總分數：95.5

註：截至首天賽事

其他報道：亞盃外｜港足兩球員染疫 明晚殘陣鬥阿富汗 迪高稱全隊信任新帥迫搶戰術

其他報道：體院｜林鄭促部門合作 巴黎奧運前建成新大樓 林大輝向下屆政府獻策

其他報道：學界｜D1田徑相隔兩年重開 男拔萃隊長克服染疫與傷患跑出PB

其他報道：港足︱前港超球員黃駿軒墮樓亡 球會及港青舊隊友撰文致哀