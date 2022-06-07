單車｜港隊疫下棄亞洲賽　沈金康稱李慧詩續訓練　盼新血乘亞運延期裝備自己 (19:40)

港隊原定派出星將李慧詩、李思穎、梁嘉儒及梁峻榮等30人出戰亞洲賽，惟單車總會稱，鑑於最近印度疫情仍嚴峻，考慮到運動員在當地染疫風險較高，擔心運動員感染對心肺功能影響很大，影響往後的比賽及訓練計劃，故決定棄賽。港隊下月仍會赴哥倫比亞出戰UCI場地單車國家盃，隨後轉往日本參與當地賽事。

原訂9月舉行的亞運因疫情延期，35歲老將李慧詩勢延遲一年上演告別戰。沈金康透露，這名兩屆奧運銅牌車手目前積極投入訓練，深信對方屆時仍有力征戰，「她的能力很強，沒有因為大家所擔心的退役問題有所下降，一直非常優秀，沒有問題，在世界上應該還是領先的」。

沈金康又稱，亞運延遲「也不是不好的事」，認為年輕選手有更多時間備戰，「之前我們在內地準備了6個月，現在（亞運）推遲了，一些年輕運動員可以作一些專門訓練。一些少出賽的運動員，也會參加國家盃等比賽，彌補以前比賽不足」。

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