NBA︱達雲咸接掌湖人　稱有「回家的感覺」　憶當年任助教獲高比鼓勵添執教信心 (21:44)

球員生涯曾是多支NBA球隊過客的達雲咸，2008年退役後轉執教鞭，於2011年初次加入NBA教練團，在湖人先後擔任米克布朗及迪安東尼的副手，其後輾轉擔任阿特蘭大鷹隊及密爾沃基公鹿助教，並隨公鹿在上季奪得總冠軍，直至今季後離任。

達雲咸於記者會表示：「湖人對我來說永遠是特別的，如今有種回家的感覺。」他又提到當年與高比拜仁的往事，「我非常感謝他（高比），當年我倆常留在訓練場，不斷練習及看比賽錄影，甚至一起吃飯。那些經歷仍記憶猶新，我們時常交換意見，他很樂於分享看法，令我學會怎樣與球員溝通，亦令我增添了不少當教練的信心」。兩人在1997年初次碰頭，當時效力丹佛金塊的達雲咸於入樽賽與剛出道的高比拜仁及球星雷阿倫等交手，最終高比力壓群雄封王。

達雲咸又開腔力撐上季備受批評的湖人球星韋斯特布克，稱對方實力毋庸置疑，又透露雙方已單獨會面，認為「韋少」與勒邦占士及安東尼戴維斯的「三巨頭」未來需為球隊犧牲更多，並以改善防守為首要任務。

值得一提的是，達雲咸同時成為第15名現任黑人主帥，是NBA首次有至少半數主帥為黑人。

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