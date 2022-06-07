足球︱麥巴比估價17.25億居首　雲尼斯奧斯與夏蘭特隨後　美斯C朗百大不入 (20:35)

CIES根據年齡、表現、對所屬球會的價值及通貨膨脹估算球員身價，結果麥巴比以2.056億歐元居首。他上月拒絕轉會皇家馬德里，選擇與PSG簽約3年。第2位是今季協助皇馬成為西甲和歐聯「雙冠王」的雲尼斯奧斯祖利亞，估值為1.853億歐元（約15.55億港元）；季席屬於將是曼城新兵的艾寧夏蘭特,身價估值1.526億歐元（約12.81億港元）；「藍月」據報以6000萬歐元簽入這名挪威國腳，若轉會費屬實，便是一次很划算的交易。

曼城攻擊手菲爾科頓以1.24億歐元排第6，年初加盟利物浦的翼鋒路爾斯戴亞斯以1.1億歐元排第8。至於以1.351億歐元排第4的是巴塞隆拿中場柏迪，其隊友中場拍檔法蘭基迪莊及費倫托利斯，分別以1.125億歐元和1.095億歐元名列第7和10位。第5位是1.337億歐元的多蒙特中場祖迪比寧咸，以1.096億歐元排第9的的曼城中堅魯賓戴亞斯則是最貴價後衛，最高身價門將是PSG的基安盧基當拿隆馬，他以7361萬歐元名列第41。

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