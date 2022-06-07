體院｜林鄭促部門合作　巴黎奧運前建成新大樓　林大輝向下屆政府獻策 (17:25)

林大輝表示，體院能興建新大樓，全賴林鄭月娥的認同及支持，否則計劃「恐怕仍停留於體院努力爭取的階段」。他又稱，國際賽事競爭愈趨激烈，寄語下屆政府投放更多資源支持體院及精英運動發展，笑言若資源不足導致成績不理想，「政府都要一定程度負上責任」。

林大輝又稱，體院用地已接近飽和狀態，冀下屆政府為體院覓地，例如在「北部都會區」興建分院或衛星訓練中心，配合精英運動長遠發展。他亦促請政府續直接購買奧運及亞運的賽事轉播權，認為此舉有效推動體育發展。他又提到來屆政府將成立文化、體育及旅遊局，籲當局制訂精英體育發展政策及支援政策時，多點諮詢和聆聽體院專業意見，「群策群力，肯定比閉門造車更有效」。

林鄭月娥任期將於本月30日屆滿，她稱是次典禮或是任內最後一次出席體育界活動，獲林大輝、體院院長李翠莎及副院長蔡玉坤致送相冊紀念。林鄭月娥說，體院新大樓工程去年已獲立法會批出10.4億元興建，並要求相關部門全力協助，務求爭取在2024年巴黎奧運前完成興建。她指香港體育發展在其任內成果豐碩，有賴社會各界支持，以及運動員刻苦訓練、鍥而不捨的精神，並笑稱希望運動員「唔好忘記有我呢個好朋友」，繼續邀請她觀賞賽事，出席慶功活動，甚至充當她的運動教練。

體院新大樓將佔地約9000平方米，樓高3層。據政府去年遞交立法會資料，新大樓主要設施包括一個面積約1400平方米、適合乒乓、劍擊、籃球、手球等項目的多用途無柱式訓練場，一個面積約400平方米的多用途訓練場地，可供空手道、柔道、跆拳道等項目使用。另有多個運動科研中心，以及設50個房間、供外地訪港或交流計劃使用的體育旅舍。

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