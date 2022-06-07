亞盃外｜港足兩球員染疫　明晚殘陣鬥阿富汗　迪高稱全隊信任新帥迫搶戰術 (18:21)

香港vs.阿富汗 港台電視32台 周三晚上19：30直播

港足上周六抵達印度，在當地操練了兩課後傳來壞消息。香港足總宣布，港足昨日接受亞洲足協賽會要求的新冠病毒檢測，結果有2名球員及3名職員檢測陽性，染疫者正按照相關防疫規定自我隔離7天，惟他們即使完成隔離後檢測呈陰性，仍需要視乎球隊情况再決定能否歸隊，並補充球隊於上周五離開馬來西亞時，全隊檢測均呈陰性。足總又稱，港足將繼續採取各項防疫安排，包括定期做快速測試、在運動以外時間戴口罩、安排獨立房間供球隊用餐等，盡力減低成員染疫風險。

港足主教練安達臣今午與入籍中場迪高出席賽前記者會，球隊僅訓練5周，亦因艾里奧、陳晉一、梁諾恆及陳俊樂等港將，分別因家庭因素、紀律停賽或中國球會拒放行，陣容不整，如今再受疫情影響，據悉陣中還有多名球員抵埗後都有病徵。對於備戰接連受影響，安達臣坦承球員未達100%狀態，不會對今次參賽抱太大期望，但強調港足仍有機會晉級，也應藉此讓年輕及新球員改進。

港足在泰國集訓時閉門友賽泰國球隊春武里、緬甸隊及泰國U23，取得一勝兩和，上周三作客友賽以0：2不敵馬來西亞隊，明晚迎接亞盃外第3圈D組首仗，面對世界排名僅低3位、排第150位的阿富汗隊，安達臣重申會繼續踢進取的迫搶足球，又提及港足在他上任前10仗大多都主守兼落敗，沒可能滿足球迷及球員，「全世界不會有球員只想一直防守，球員想去進攻、想去取勝，這也是我作為新教練希望改變的事。即使不會在開始便成功，我們仍要不斷嘗試堅持，因為最後我們可能就做到了」。他續道，今仗對阿富汗隊在嘗試進攻同時，也要做好高位防守，「不能給阿富汗球員在場上有太多空間，每次都能更早搶得皮球的話，我們就仍有機會踢出一場好比賽」。

33歲入籍中場迪高也稱，全隊都向教練投下信任一票，「要一步一步來，一起面對，球員很信任教練部署，也相信正往好的方向前進」。首仗對手阿富汗隊過去從未晉身亞洲盃決賽周，5年前亦在外圍賽第3圈排小組第3出局。迪高表示，阿富汗隊不乏速度型球員，攻守轉換俱快，但球員會盡力做好本分迎接這場硬仗。港足今晚會作賽前最後一課操練；今屆港足3場亞盃外將由香港電台電視全數免費直播。

此外，對於26歲前港足青年軍黃駿軒昨日傍晚墮樓不治，足總表示已向賽會申請明仗賽前安排默哀儀式，正待回覆。

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