學界｜D1田徑相隔兩年重開　男拔萃隊長克服染疫與傷患跑出PB (15:13)

學界港九區田徑賽因疫情而自2019/20學年起連續兩年停辦，本學年原定年初復賽，但因第五波疫情而延期至今日上演D1賽事。拔萃男書院的李綽熙在男子甲組400米欄的第2組跑出58.24秒，力壓喇沙書院的羅偉熙贏得本日首金。

男拔萃隊長葉景維在男子100米初賽也跑出個人最佳成績（PB）的10.85秒，以首名躋身決賽，也是唯一跑入11秒的選手。他對於相隔兩年再戰學界感到開心，但以隊長身分出戰又有一定壓力，尤其自己的備戰時間不算充足，「我因膝蓋十字韌帶撕裂而養傷一年，在中五暑假才能復操。不過，年初因疫情停練了一段時間，加上我在3月染疫，康復初期連跑熱身圈會喘氣，只得約1個月時間準備學界」。

不過，葉景維表示擔起隊長責任，並稱啦啦隊不能入場，男拔萃田徑隊會更加團結，為彼此打氣。經過首日上午賽事，男拔萃在甲、乙組皆取得領先，總分以98分暫列榜首。

女子組方面，拔萃女書院亦以67分暫列第一，隊長鄧焠文在100米初賽跑出12.37秒以首名晉級，隊友陳思齊以13.03秒緊隨其後。鄧焯文3年前是女子丙組4×100米接力隊破紀錄成員，她揚言要領軍爭取14連霸，「一定要有信心才可以做到，要團結整支田徑隊，為學校爭取連霸」。她續指，覺得今場賽事特別有意義，「這是我做隊長的一屆學界賽，也是疫情後難得有全港學校參加的比賽。我會好珍惜，這是很難忘的經歷」。

陳思齊稱今年沒觀眾入場，但校隊近日一起備戰，前幾日已感到士氣愈來愈好。二人續指，會以師姐身分助隊員調整心態，並以會積分雙計的接力賽為重心。

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