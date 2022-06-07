港足︱前港超球員黃駿軒墮樓亡 球會及港青舊隊友撰文致哀 (13:19)

黃駿軒出身東方青年軍「小南國」，2013年起在香港頂級聯賽先後效力過晨曦、黃大仙、理文流浪、理文、標準流浪，在頂級聯賽上陣超過100場；他曾是港足梯隊成員，出戰過港澳埠際賽及U23亞洲盃外圍賽等。

黃駿軒去年效力乙組區隊油尖旺，今年4月轉投港甲區隊深水埗，在剛過去兩個周日的甲組聯賽盃賽事都有正選上陣。「軒仔」生前效力過的深水埗、油尖旺、港超球隊標準流浪、理文及東方龍獅等均有發文致哀，向其家屬致以深切慰問。深水埗表示，球會仝人深感婉惜及沉痛，稱軒仔說過「由細到大都好想踢波，為了爭口氣，堅持繼續留在球圈，為喜愛的足球付出所有」，願他在彼岸能平安快樂，繼續擁抱他喜歡的足球。

黃駿軒多名球會或港足青年軍前隊友，包括正隨港足在印度備戰亞洲盃外圍賽的梁冠聰、陳肇鈞、顏樂楓、余煒廉、徐宏傑及劉學銘等均有在社交網致哀。據了解，他近年從事運輸業，去年3月結婚，8月誕下麟兒，現時兒子未足一歲。他早前接受傳媒訪問時稱「邊賺錢邊踢業餘波」，希望能和深水埗一起力爭升班，將來重返職業足球。

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