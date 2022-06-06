世界盃︱加拿大隊男足不滿獎金低　友賽前發起罷工　足總斥要求無理 (21:45)

加拿大隊相隔36年後再度晉身世界盃決賽周，然而球員今日發公開信，指早在3月確定出線資格後，已邀請加國足總商討獎金合約，惟足總高層先後藉故推託，至上周四（2日）直接開出條件，引起球員不滿。加拿大隊球員就罷賽向球迷及對手致歉。

球員在信中列明訴求，除要求足總撥出世界盃參賽所得收入的四成作為球員獎金，並協助球員親屬安排前往卡塔爾觀賽行程。加國足總主席Nick Bontis發聲明反駁，指球員實際要求獲得75%甚至全數收入，強調作為主席有責任維持機構財政穩定，「不能接受一個會令機構無法維持財務狀况的條件」。

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