世界盃︱加拿大隊男足不滿獎金低　友賽前發起罷工　足總斥要求無理 (21:45)

加拿大隊相隔36年後再度晉身世界盃決賽周,然而球員今日發公開信,指早在3月確定出線資格後,已邀請加國足總商討獎金合約,惟足總高層先後藉故推託,至上周四(2日)直接開出條件,引起球員不滿。加拿大隊球員就罷賽向球迷及對手致歉。

球員在信中列明訴求,除要求足總撥出世界盃參賽所得收入的四成作為球員獎金,並協助球員親屬安排前往卡塔爾觀賽行程。加國足總主席Nick Bontis發聲明反駁,指球員實際要求獲得75%甚至全數收入,強調作為主席有責任維持機構財政穩定,「不能接受一個會令機構無法維持財務狀况的條件」。

This is the "Dear Canada" letter released by Canada's national men's team players.

Asking for a review of Canada Soccer's broadcast & sponsorship contracts, 40% of World Cup qualification money, and a joint contract with the women's team with equal compensation for match fees. pic.twitter.com/STazGyJ9MW— Rick Westhead (@rwesthead) June 5, 2022