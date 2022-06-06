港隊｜跑手黃尹雋聖地牙哥賽破半馬香港紀錄　陳芷澄美國女子高球賽63名畢業 (18:35)

黃尹雋早前結束內地訓練，隨教練李犁轉赴美國訓練，今晨於聖地牙哥出戰半馬賽事，將由紀嘉文保持11年的香港紀錄推前1分43秒，以1小時4分56秒摘亞。他同時保持10公里香港紀錄，據香港田徑總會顯示仍是全馬紀錄保持者，而紀嘉文於去年12月的華倫西亞馬拉松，做出較其全馬紀錄快的2小時19分48秒。

同樣身處美國的職業女子高爾夫球手陳芷澄，則戰畢美國女子公開賽第4天賽事。她在壓軸一天吞下一次雙柏忌及5次柏忌，但在後9洞兩度抓獲小鳥，最終單日做出高標準5桿，總成績以高標準13桿的297桿並列63名，較自己3年前同一賽事做出的大滿貫個人最佳僅差一名。

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