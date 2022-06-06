NBA總決賽｜勇士場數追平塞爾特人　居里攻守兼備謙稱勤能補拙 (16:42)

兩軍在頭兩節鬥得激烈，勇士完半場僅領先52：50。不過，居里在第3節火力全開獨得14分，加上佐敦普利在最後30秒連入兩記三分，包括在中場壓哨入球，助主隊將領先優勢擴至23分。勇士在最後一節延續強勢，迫得綠軍失誤連連，最終居里和佐敦普利各入5球三分，分別得29和17分下，以107：88取得勝利。

勇士主帥卡爾大讚「咖喱仔」除了得分力強，防守能力也不容輕視。傷癒復出的披頓二世亦有同感，自西岸決賽因手肘骨裂而養傷至今的他說：「居里不論攻守同樣出色，亦會以身作則，帶領球隊爭勝。」居里表示勤能補拙，並稱由新秀賽季開始，一直努力裝備自身。

雖然塞爾特人主將塔圖攻入全隊最高的28分，但他此戰的正負值為「-36」，刷新聯盟史上最差。塞爾特人全隊錄得18次失誤，更是落敗的主因之一。總決賽第3戰將於周四移師波士頓上演，塔圖稱球隊若要爭勝，勢必改善失誤次數，「當我們失誤，便會出現雪球效應，不斷失分」。

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