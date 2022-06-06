法網｜拿度靠注射麻醉藥力戰捧盃　承諾續戰溫網　掛拍與否視乎治療成效 (17:23)

36歲的拿度昨晚以直落3盤，輕取徒弟兼挪威籍新星卡斯柏魯迪，自2005年起第14次在這項泥地大滿貫捧盃，「22貫」亦超越「20貫」的佐高域與費達拿。他賽後激動振臂，又將獎盃一擁入懷，久久未肯放鬆，他說：「大家都知法網對我的意義，能夠再取得這個獎盃，就像贏得了一切。」

他的左腳一直受罕見痛症困擾，賽後終披露確實情况，「我一直不想在比賽期間談及傷勢，希望專注比賽及尊重對手，現在終於可以回應大家了。其實醫生賽前替我的足踝注射了麻醉藥，令我可以在無痛楚下征戰，但也承受加劇傷勢的更高風險」。

西班牙傳媒賽前報道，拿度會在賽後召開記者會公布掛拍，當事人賽後雖向球迷派定心丸，但亦透露另一波隱憂，他說：「我會盡力出戰溫網，但要視乎治療方法的影響，如果能夠撐過去，就可以繼續作戰，否則就是另一回事了。」

世界第5的他累積14項法網冠軍、4項美網冠軍，亦曾分別兩奪澳網及溫網，22項大滿貫紀錄睇齊德籍名宿嘉芙。不過，拿度再次否認紀錄的重要性，他說：「一切都不為成為史上最佳，不為紀錄，重要的是我愛打網球，喜歡比賽，我要再次強調，能令我堅持下去的是對網球的熱愛。」

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