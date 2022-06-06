世盃外｜烏克蘭負威爾斯隊決賽周夢碎 辛真高籲繼續戰鬥 盼和平盡快降臨 (13:06)

賽事因烏克蘭被俄羅斯入侵而延期，今晨終在威爾斯主場上演。作客的烏克蘭隊全場強攻多達22次攻門，但在34分鐘，巴利操刀罰球，耶莫蘭高心急解圍變頭槌入網，最終因這記入球而飲恨，緣盡年底的卡塔爾世界盃。威爾斯隊自1958年以來首度重返決賽周，巴利賽後與烏克蘭隊球員握手，再與球隊興奮慶祝。相反烏軍多名球員哭成淚人。

烏克蘭隊賽前表示，獲正在家鄉抵抗俄軍的士兵送贈旗幟打氣，奈何未能以勝利振奮國民。辛真高賽後說：「我們每個人都付出所有，老實說按表現我們不應是落敗的一方，但足球就是這樣。不過，每個人必須繼續戰鬥，足球員也一樣。」俄羅斯入侵烏克蘭逾百天，這名球星亦說：「每人都想活在和平之下，我們要停戰。今天受戰亂影響的是烏克蘭，難言下一個會是誰，所以我們要團結。」

威爾斯隊取得歐洲區最後一席，30支決賽周隊伍已誕生。阿聯酋隊將與澳洲隊合演亞洲區附加賽，勝方下周與秘魯隊在洲際附加賽爭奪一席；哥斯達黎加隊則會與新西蘭隊爭最後一席。

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