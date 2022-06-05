世盃外｜烏克蘭決戰威爾斯　更衣室掛士兵送贈旗幟　巴利拒手下留情 (21:33)

威爾斯vs.烏克蘭 有線601、661台 香港時間周一凌晨00：00直播

柏拉哥夫說：「我從未與任何烏克蘭士兵聯絡，但有國腳致函他們，並收到前線士兵送贈一面旗幟，我們已承諾將它掛在比賽球場更衣室內。即使烏克蘭現正處於艱難時刻，而且威爾斯隊擁有加里夫巴利、艾朗藍斯和丹尼爾占士等好手，但我們會集力精神踢場好波。這是我們生命中的最重要比賽。」若烏克蘭隊勝出，便可繼2006年後，再次出戰世界盃決賽周。

惟巴利也亟欲帶領威爾斯隊自1958年後再度出戰世盃，這名已落實離開皇家馬德里的32歲球星說：「世人對烏克蘭的遭遇是感同身受的，但這是足球比賽。我們明白此役對烏克蘭的意義，但威爾斯隊也渴望出線，球員也在為自己的國家和球迷而戰。」此外，威爾斯捐贈100張門劵予烏克蘭難民入場觀戰。

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