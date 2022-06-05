劍擊會長盃｜蔡俊彥大勝世青冠軍鄭鐵男封王　出征前走出低潮　劍指亞洲賽兩牌 (20:06)

在韓國大獎賽贏得亞軍的蔡俊彥，返港後延續強勢，這名24歲港將在會長盃分組賽6戰全勝，躋身淘汰賽後也打得游刃有餘，先後擊退潘遨雲、蔡子樂及黃俊捷。蔡俊彥跟隊友吳諾弘會師4強，惟後者戰後4：11時失平衡跌倒，不慎拉傷大腿內側，蔡俊彥再奪4分勝出。

蔡俊彥在決賽以15：1輕取新星鄭鐵男封王，他在賽後表示今場表現穩定，亦較以往成熟，「我經歷過低潮，去年有很多比賽打得不好，花了好多時間想辦法克服這個難關」。他續稱過去會埋怨命運，但現時已改變心態，不會再鑽牛角尖。對於接下來的亞洲賽，蔡俊彥亦有很高期望：「希望個人賽入前4，團體賽跟隊友拿金牌」。

至於吳諾弘賽後稱傷勢無大礙，並稱首次出戰亞洲賽，期望可以打出好表現，「我在過去半年的狀態走下坡，希望於亞洲賽突破自己」。楊子加則在8強以10：15不敵鄭鐵男，他表示從歐洲回港後未能調整狀態，期望於亞洲賽打出在歐洲集訓的成果。星將張家朗為免隔離，早前留在巴黎集訓，已飛抵韓國準備歸隊備戰。

女子組方面，小將陳諾思在花劍決賽以15：13險勝符妤名封后，朱詠翹則於佩劍決賽15：11力克「大師姐」歐倩瑩奪冠。不過，有份出戰亞洲賽的林衍蕙在16強受傷送院，料要留港等候磁力共振檢查結果，今晚肯定不能隨隊飛往韓國。

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