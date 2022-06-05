非國外｜文尼膺塞內加爾隊史神射手　為民意離利物浦言論捱轟　解釋純屬玩笑 (17:28)

沙迪奧文尼繼年初協助塞內加爾隊首奪非洲國家盃冠軍後，今晨又在2023年非洲盃外圍賽帶領國家隊響頭炮。他第90次代表塞國比賽，先後於12和60分鐘射入12碼，加上在22分鐘建功，助塞軍以3：1挫於51分鐘開始以寡敵眾的貝寧隊。文尼賽前與曾在英超落班的名宿前鋒亨利卡馬拉，同以29球領前塞軍射手榜，賽後以32球獨佔鰲頭。

文尼與利物浦只餘1年合約，雙方仍未就續約達成協議，令他近期屢傳轉會拜仁慕尼黑，他賽前表示若有六至七成塞國同胞支持他離開「紅軍」，便會順應民意，但遭到不少人批評欠尊重，他賽後說：「我以為這番話帶點幽默，現在事情已告一段落。我非常尊重利物浦，自我加盟首天開始，球迷便很接受我。」

據德國《圖片報》報道，文尼不會選擇巴黎聖日耳門或皇家馬德里，而是會轉會拜仁，為勢將離隊的羅拔利雲度夫斯基接班。該報又稱拜仁為吸引文尼來投，將會開出約1700萬鎊年薪。他於2014年由修咸頓加盟紅軍，過去6季上陣269次入120球。此外，紅軍據報有意以日本隊鋒將南野拓實，成為簽入列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼的籌碼之一。

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