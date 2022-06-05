歐國聯｜英格蘭60年來對賽首敗 匈牙利被罰閉門變萬人打氣 修夫基不滿被噓 (13:36)

英格蘭隊今晨於歐國聯作客匈牙利隊，主隊在去年歐洲國家盃期間，因有球迷涉種族歧視，而被罰閉門作賽3場，但歐洲足協容許14歲以下小孩在家長陪同下入場，最終有約3萬人入場支持匈牙利隊，成為罰則一大漏洞。作客的三獅開賽前單膝跪以示支持種族平權，卻遭主隊球迷狂噓，最終即使盡遣哈利卡尼、美臣蒙特等星將上場，不但未能攻破主隊大門，更在66分鐘有列斯占士犯規失12碼，被RB萊比錫中場蘇保斯拿爾操刀中鵠，以0：1敗陣，於A3組首擊吞敗。

三獅自1962年以來首次不敵匈牙利隊，15場不敗走勢更斷纜，主帥修夫基承認球隊表現未如理想，但亦認為球證未有經視像裁判（VAR）便判罰12碼，處罰過於嚴苛。主隊原應被罰閉門作賽，但獲約3萬人入場支持，球員支持平權卻被噓，修夫基亦說：「我們單膝跪，就是想向全世界宣揚平權，不明白大家為何要噓。歐洲足協就賽事安排下決定，我們作為球隊只能專注表現。」三獅將於周三作客德國隊，下周日回師主場迎戰意大利隊。

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