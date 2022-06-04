法網｜世界一姐施維雅達未逢敵手　僅花1小時勇挫嘉奧芙重奪女單冠軍 (22:56)

21歲世界一姐施維雅達今季繼續無敵，晚上（4日）在法國網球公開賽女單決賽僅花1小時08分鐘，便以直落兩盤輕取年輕3歲的美籍新星嘉奧芙，重奪法網冠軍。這名波蘭籍球星賽前嘆道，期望似三大天王一樣，覓得水平相近的對手互相推動，但似乎「事與願違」，她以壓倒性姿態二度稱霸大滿貫後，錄得35連勝睇齊「大威」維納絲威廉絲。
施維雅達於今屆法網只失一盤，對手嘉奧芙更是以不失一盤姿態，首度打入大滿貫女單決賽。不過，二人今晚在決賽高下立見，施維雅達甫開賽即打破對方的發球局，保住發球局後再令嘉奧芙陣腳大亂，後者第3局五度無壓力下犯錯，最終在35分鐘之內，以1：6先失首盤。領先的施維雅達在次盤先被破發，但隨即以凌厲正手兼靈活走動接連搶分，終破發重掌主導權。
美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾，賽前在社交網表示支持嘉奧芙，但這名世界排名23位的小將失誤頻頻，終再輸一盤3：6，全場多達23次無壓力犯錯，令施維雅達得以自2020年後，再度在這個紅土場捧起大滿貫錦標，亦將連勝走勢延續至35場，追平大威的21世紀連勝紀錄。
波蘭籍的施維雅達今年未逢敵手，已連贏6項女子聯會（WTA）賽事錦標，重奪法網女單冠軍後激動跪在泥地場，嘉奧芙則失落得在球員席灑淚，只能放眼明午於女雙決賽伙同鄉彭古拉爭后。
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