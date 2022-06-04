NBA｜央視禁播年半　總裁認聯盟損失數以億計　稱為言論自由值得 (19:51)

中國央視今年3月復播洛杉磯快艇對猶他爵士的常規賽，是繼2020年10月洛杉磯湖人鬥邁阿密熱火的總決賽後，相隔18個月來首次直播NBA賽事。阿當施華周四（2日）在記者會透露，聯盟因央視禁播而損失數億美元收入，他說：「如果為了保護我們的言論自由導致損失，那麼我們接受這一點。」

阿當施華續稱，央視復播NBA有助推動兩國文化交流，「能把體育作為一個平台，讓世界各地的人們暢所欲言是很重要的。中國和世界其他200多個國家轉播NBA的比賽，我不認為這不符合我們的價值觀。」

不過，現時為自由身的簡達質疑阿當施華的說法，並批評聯盟高層是利益高於道德的偽善者，「他們給你數十億美元讓你閉嘴，並且在美國為中國宣傳」。簡達一直利用自身名氣，呼籲國際社會關注新疆維吾爾、西藏和香港的情况。這名29歲中鋒遭波士頓塞爾特人交易到火箭後，今年2月被裁走。

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