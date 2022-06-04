歐戰｜歐洲足協為歐聯決賽安排道歉　法國歐國聯負丹麥賽前再添亂　麥巴比傷出 (18:11)

皇家馬德里上月底於巴黎聖但尼球場上演的歐聯決賽擊敗利物浦封王，惟該仗賽前有大批利物浦球迷未能準時入場，大會以「安全問題」為由延遲了36分鐘開賽。UEFA早前聲稱，因球迷遲到或購買了假門票導致混亂，亦有很多球迷試圖硬闖造成衝突，令當地警方要施放胡椒噴霧驅趕。惟據當地傳媒報道，造成球迷未能如期入場的主因是當地警方封路安排不當，錯誤將球迷擠壓在狹窄的空間所致。

對此，UEFA與當地政府部門經過獨立調查後，昨終發聲明公開道歉，承認場外安排不當，認為球迷不應遭遇如此情况，強調不會讓同類事件再次發生，並表示仍在調查中，稍後將發表詳細報告。

不過，法國隊今晨在主場以1：2不敵丹麥隊的歐國聯A1組賽事，賽前再有逾千球迷受困，情况再次惹起外界憂慮兩年後的巴黎奧運保安問題。

賽事方面，法軍雖憑皇馬射手賓施馬在51分鐘先開紀錄，但被客軍前鋒哥尼利斯分別於68及88分鐘梅開二度，首擊「落筆打三更」之餘，更有前鋒基利安麥巴比因左膝受傷半場被換出，下仗作客克羅地亞隊上陣成疑。同組另一仗，早前離任曼聯看守領隊的奧地利隊新帥蘭歷克，今晨領軍作客以3：0輕取克羅地亞隊，旗開得勝。

另外，威爾斯隊將於香港時間周一凌晨，主場與烏克蘭隊合演世界盃外圍賽附加賽，爭奪歐洲區最後一張世盃決賽周入場券，主隊32歲球星加里夫巴利日前離開皇馬後去向未明，是役若未能取勝，外界料或成其國際賽告別戰。

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