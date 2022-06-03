中超｜港將梁諾恆中超首亮相 揭幕戰為浙江隊踢足全場一球飲恨 (23:17)

今季中超賽程分4階段，計劃11月9日完季，首階段由昨起至下月12日先踢10輪聯賽，18隊分別進駐梅州、海口及大連賽區。揭幕戰於海口市五源河體育場舉行，據報約有1萬名觀眾入場。上季中甲季軍淅江隊盡派4名外援，上半場與中超冠軍山東踢成均勢，更有兩次入球機會，半場互無紀錄後，山東於74分鐘憑韓國國腳孫准浩開出角球，巴西籍鋒將查臣摩拉斯近柱迎頂破網，最終在隊長鄭錚其後犯規領紅被逐，尾段踢少一人下保持1：0勝局。同日另外兩場中超，今季改打青春班的廣州隊，在大連賽區以0：1負上海申花；武漢三鎮則以4：0大勝河北隊。

梁諾恆賽後向本報表示，對僅負一球感失望，「始終對手未齊外援及狀態未十足，場上表現我們是值得贏波，但埋門把握做得不太好。不過只是今季第一場，希望球隊之後愈踢愈好。」「細佬」認為，中超比賽節奏反而不算快，「球員技術較量較多，中甲相比是較多在對抗衝撞」。

今日中超方面，兩名港將陳俊樂及勞烈斯均有機會分別為廣州城及梅州客家上陣。廣州城於海口賽區對長春亞泰，梅州客家則主場對天津津門虎。

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