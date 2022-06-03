法網｜嘉奧芙首闖大滿貫決賽　籲終止美國槍械暴力　明挑戰一姐施維雅達 (19:41)

18號種子嘉奧芙面對世界排名第544位的崔維桑佔盡上風，而在後者及後觸傷大腿後戰情更一面倒，終以6：3、6：1輕勝，並令嘉奧芙繼2001年的克莉絲達絲後，成為最年輕的法網決賽女將；並是2004年的舒拉寶娃後，在大滿貫賽爭奪后冠的年紀最小球手。嘉奧芙此前的最佳大滿貫成績是打入2019和21年溫布頓錦標賽第4圈，以及躋身2020年澳洲公開賽第4圈。

嘉奧芙說：「我為打入決賽而有點震驚，此刻無法用言語來表達感受，但老實說，我今天比賽時並不緊張。」對於明晚挑戰年長 3歲的施維雅達，嘉奧芙指出：「她已連勝34場，我卻無心理負擔。她絕對是熱門的奪標球手。我只是要自由發揮，打出我最好的網球。我想大滿貫決賽就是什麼事情都可以發生。」此外，嘉奧芙亦已與美國同胞彭古拉打入女雙決賽，令她有望榮膺法網「雙冠后」。

2020年法網冠軍施維雅達以6：2、6：1輕取卡莎堅娜，她賽後透露成功秘訣就是賽前聽「樂與怒」音樂，她說：「我喜歡聽Led Zeppelin、AC/DC和Guns N' Roses的音樂，利用它們來放鬆我的大腦，同時間又能為我帶來活力。」她又特別稱讚隨隊的運動心理學家艾拉莫慧絲，指對方「知道如何指導我，找出讓我更放鬆的正確解決方法。她實在非常了解我」。

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