轉會｜普巴勢重返祖雲達斯 據報簽約3年 效力曼聯6季獲發「忠誠金」 (17:42)

意大利《天空體育》及《Goal.com》均報道，普巴已跟祖雲達斯達成口頭協議，將以自由身重返「斑馬軍團」，簽約至2025年6月，再次跟主帥艾歷尼合作。普巴將於本月17日在網上平台發布個人紀錄片《The Pogmentary》，宣傳片除了提及「需要做出一個重大決定」，未知是否屆時交代下一站去向。

此外，英國《每日郵報》報道，這名29歲法國國腳效力曼聯6季上陣226場比賽，合約條款中列明將獲378萬鎊「忠誠金」，而曼聯在普巴、連格及卡雲尼等6名球員約滿離隊後，據報將騰空約5000萬鎊（約4.93億港元）薪酬空間。至於阿仙奴法籍前鋒拿卡錫迪，據報已同意將自由身重返法甲母會里昂。

另邊廂，利物浦球星穆罕默德沙拿在社交網就歐聯決賽落敗開腔，這名29歲埃及隊前鋒今季贏得英格蘭職業球員公會（PFA）年度最佳球員、英超神射手及助攻王，但他稱寧放棄這些個人殊榮，以換取重賽歐聯決賽機會，「我無法用言語解釋有多想把歐聯獎盃帶回利物浦，但最終我們做不到，不能報答球迷支持」。沙拿又稱經過漫長一季後，將展望下一季重新開始，疑暗示留隊。他將於2023年夏天約滿，但跟「紅軍」續約仍未有進展。

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