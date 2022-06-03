歐國聯｜C朗復出助葡萄牙逼和西班牙　夏蘭特奠勝領挪威旗開得勝 (16:50)

西班牙隊前鋒艾華路莫拉達於25分鐘破門，37歲的C朗於62分鐘後備上陣，亦是他近1個來首次披甲，最終雖沒入球，但同樣後備上陣的葡軍前鋒列卡度賀達，於82分鐘接應祖奧簡斯路傳送後建功，令球隊得以逼和1：1完場。C朗賽後與傳獲曼聯垂青的敵衛柏奧托利斯交換球衣，令外界猜測該名25歲維拉利爾今夏「入魔」好事近。

葡軍教練費蘭度山度士賽後解釋C朗未能掛帥道：「這是考慮到技術和戰術層面上問題。在我們看來，C朗先任後備是最好的解決辦法，這與他的能力無關。我們相信他下半場披甲能解決一些問題。」同組主隊捷克隊則憑瑞士隊在58分鐘輸烏龍波險勝2：1，暫領前榜首。

挪威隊則在B4組首戰藉艾寧夏蘭特在26分鐘射入奠勝球，令控制戰局的主隊塞爾維亞以0：1飲恨。另外，同組的瑞典隊作客以2：0挫斯洛文尼亞隊後亦響頭炮。夏蘭特早前已落實由多蒙特轉會曼城，正備戰明晨歐國盃主場大戰荷蘭隊的「藍月」中場奇雲迪布尼預言：「夏蘭特是頂級射手。他下季或可攻入20至25球，將可壯大曼城的實力。」曼城將在香港時間7月31日凌晨零時，於李斯特城的王權球場，與利物浦爭奪社區盾。

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