NBA｜勇士塞爾特人總決賽交鋒　綠軍年輕雙星誓領軍衝擊隊史18冠 (22:55)

勇士vs.塞爾特人 ViuTV99台、體通天下 明早09：00直播

塞爾特人在今屆季後賽的晉級之路並非一帆風順，除了在首圈橫掃布魯克林籃網，在東岸4強和決賽亦要打到「搶七」，才能擊敗衛冕的密爾沃基公鹿及常規賽東岸一哥邁阿密熱火，相隔12年再闖總決賽。雖然陣中「三巨頭」由雷阿倫、皮亞斯和加納特，變成今季的塔圖、謝倫布朗和史馬特，全隊皆為首次打入總決賽，但眾將仍矢志自2008年再次封王。獲選為東岸決賽最有決賽球員的塔圖，早已揚言球隊充滿信心，盼齊心爭勝。

24歲的塔圖和25歲的謝倫布朗在季初飽受外界質疑，認為二人不能聯手領軍爭取佳績，因為聯盟史上以25歲以下球員為主力的組合，過往3次在總決賽皆無功而還，包括奧拉祖雲和森遜曾於1986年帶領侯斯頓火箭殺入決賽，惟以場數2：4負塞爾特人；以奧尼爾和夏達威為骨幹的奧蘭多魔術在1995年遭火箭橫掃出局；至於2012年由杜蘭特和韋斯特布克領軍的奧克拉荷馬雷霆，則以場數1：4不敵邁阿密熱火。

塞爾特人陣中總決賽經驗最豐富的，大概是首季掌帥印的烏度卡，這位師承普波域治的教頭，2014年曾以助教身分隨聖安東尼奧馬刺奪冠。即使球隊經驗稍遜，烏度卡盼麾下眾將可憑防守爭勝，「我們晉級之路不易行，但連續兩個系列賽都打到第7場並勝出，令我們面對逆境時更有準備，這亦有助提升一班年輕球員的抗壓能力」。

對於綠軍而言，最大隱憂是應屆最佳防守球員得主史馬特腳傷未癒，這名28歲後衛右腳四頭肌和腳踝皆有傷，但他說傷患無損拼勁，「其實我腳踝的傷很嚴重，但很幸運我仍能打球。我的母親經常告訴我，只要落場便要拼盡，不能為自己找藉口。」

兩軍過往曾於1958、60、62和64年於總決賽碰頭，而塞爾特人4次皆獲勝。近年助勇士三度封王的「三巨頭」史堤芬居里、基利湯臣和祖利蒙特終須擺脫傷患，再次並肩作戰，他們亦劍指隊史第7冠。

過去三次奪冠，主將居里皆與總決賽最有價值球員（FMVP）擦身而過，雖然隊友祖利蒙特格連指對方不用靠獎項證明自己，但外界仍視這名射手為今季奪獎大熱。

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