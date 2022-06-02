英超｜魯迪格簽約皇馬4年　桑馬達偕連格離曼聯　C朗迪布尼入PFA最後6強 (19:57)

29歲的魯迪格在社交網站Twitter證實成為皇馬一員，他表示為此事感到自豪，並稱：「我對未來的挑戰感到非常興奮，我已經急不及待，要為這間大球會首次上陣。」

34歲的桑馬達是被曼聯放棄，他是皇家馬德里青訓產品，2007年轉會華倫西亞，2011年投車路士，2014年加盟曼聯，已效力「紅魔」8季，上陣285次入51球和貢獻47個助攻，冠軍榮譽是曾奪英格蘭足總盃、聯賽盃、社區盾和歐霸。

曼聯青訓出身的連格因拒絕續約而選擇離隊。29歲的他在社交網站表示：「在過去的幾周裏，我這個土生土長的曼聯人，對離開一個像家人一樣的球會感到很激動。22年來，我有很多特別的記憶和時刻，我會永遠珍惜。曼聯將永遠留在我的心中。非常感謝。」他為曼聯披甲232次入35球。他去年初外借韋斯咸半季期間上陣16次入9球，助「鎚仔幫」得以出席今季歐霸。

桑馬達及連格離隊後，將遺下8號和14號球衣，料「18號仔」中場般奴費南迪斯下季將會承繼8號戰衣，而普巴的6號球衣，或由被曼聯垂青的巴塞隆拿的法蘭基迪莊擁有，但該名荷蘭隊中場來投的最大阻滯是他渴望參加歐聯，而非曼聯來季出席的歐霸。今夏離開曼聯的球員尚有前鋒卡雲尼、中場尼曼查馬迪及上月已宣布「收山」的門將李爾格蘭。

此外，曼聯前鋒基斯坦奴朗拿（C朗）入選英格蘭職業球員工會（PFA）年度最佳球員最後6強，另外5人是爭取三連霸的曼城中場奇雲迪布尼、利物浦前鋒穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、中堅華基爾雲迪積克及熱刺前鋒哈利卡尼，令人意外的是，與沙拿並列英超最佳射手的熱刺鋒將孫興慜名落孫山。

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