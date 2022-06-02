欖球｜港欖落實重新派隊參戰15人亞洲賽爭衛冕 (22:09)

欖總4月因新冠疫情缺乏時間備戰為由，曾宣布放棄出戰原訂5月28日至6月6日舉行的亞洲賽。惟今日稱根據亞洲欖總提出的新賽制作重新評估後，決定重新參賽。港隊7月9日將在決賽面對韓國隊與馬來西亞隊的勝方，若勝方為韓國隊，決賽將於當地進行；若馬來西亞隊勝出，則另覓中立場上演。

亞洲賽冠軍將晉級2023年法國世界盃的亞洲/大洋洲附加賽，對手為湯加隊。賽事將於7月23日在澳洲舉行，欖總稱因應本港防疫限制，港隊若成功晉級附加賽會直接飛往澳洲備戰。附加賽勝方躋身決賽周，負方轉戰國際遺材賽續爭奪入場券。

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