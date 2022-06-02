友賽｜韓國主場慘負巴西　鎌田領日本大勝巴拉圭 (21:02)

為備戰年底的卡塔爾世界盃，各支決賽周分子近期相繼約戰友賽，其中亞洲兩大勁旅日本及韓國隊今晚分途迎敵，其中由應屆英超神射手孫興慜領銜的韓國隊，於主場硬撼南美勁旅巴西隊，於7分鐘被對手前鋒李察利臣近門射入領先，不過積極反撲的「太極虎」於31分鐘由射手黃義助力壓客軍後衛堤亞高施華，轉身勁射破網扳平。惟及後「森巴兵團」分別在42及57分鐘博得12碼，由尼馬兩射兩中梅開二度拉開比數，再於80分鐘及補時階段由菲臘比古天奴及加比爾捷西斯各建一功，作客以5：1大勝韓國隊。

日本隊今晚則於主場友賽另一支南美球隊巴拉圭，憑前鋒淺野拓磨於36分鐘接應原口原氣一次直線妙傳，單刀射破對手門將十指關先開紀錄。6分鐘後，早前助法蘭克福奪得歐霸盃冠軍的中場鎌田大地接應堂安律傳中球頭槌拉開比數，半場領先2：0。換邊後，客軍由前鋒達利斯干沙利斯於59分鐘勁射扳回一城，不過「藍武士」1分鐘後隨即由三笘薰近門射入再次拉開。戰至69分鐘，鎌田大地博得12碼，惟堂安律主射被對手門將撲出。不過全場控制戰局的主隊，由鎌田於85分鐘助攻予田中碧建功「埋齋」，終以4：1大勝巴拉圭隊，將於下周一續在主場友賽惡鬥巴西隊。

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