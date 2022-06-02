籃球｜香港籃總重新參戰亞盃外　副主席稱進展正面　李琪強調眾將準備就緒 (19:04)

港隊原定在亞盃外C組面對關島隊、新加坡隊及柬埔寨隊，但籃總稱因疫情及經費不足，與柬埔寨隊雙雙退賽。陳振飛表示，籃總一直與FIBA Asia方面就重新參賽保持溝通，每2、3日詢問相關進度，強調對方未否決有關可能性，「截至今日，對方答覆均很正面。加上重新參賽不影響該組出現形勢，故個人對情况較為看好」。

港隊亞盃外重新參賽情况未明，9月杭州亞運亦因疫情延期，港隊今年恐無緣國際賽。34歲港將李琪稱，未得悉亞盃外重新參賽消息，強調球員一直準備就緒，「大家都『餓』波很久，一直自發維持訓練，希望真的可以參賽」。李琪去年放棄全職球員身分，重返校園重拾教職，他稱仍希望出戰延至明年舉行的亞運，然後再考慮港隊生涯去向。

隨港府放寬防疫措施，甲一聯賽落實7月中重燃戰火。陳振飛透露，籃總將在四大勁旅南華、永倫、滿貫及東方的常規賽對賽，以及季後賽4強起試行網上售票。南華目前在聯賽六戰全勝排榜首，惟波斯尼亞籍教頭巴拿莫域已離隊，主將惠龍兒承認其離隊對這支衛冕軍帶來影響，但球隊奪冠目標不會因而動搖。

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