友賽｜安達臣冀港足藉不敵大馬汲取經驗　稱對手表現「令我驚喜」 (18:06)

港足為備戰亞洲盃外圍賽，昨晚迎來今年首場正式賽事，友賽作客面對由前帥「Kim Sir」金判坤領軍的馬來西亞隊，安達臣在正式帶領港足首仗起用多名新兵，防線4人更起用「全華班」，最終上、下半場各失1球，以0：2落敗，亦是球隊近5次交手首負對方。安達臣認為這場對球隊而言是個很好試驗，希望可從中學習以備戰緊接賽事，但又不諱言昨仗表現難以取勝，「我們想踢出想要的足球，但對手的表現確實令我感到驚喜，他們在各方面表現都較佳」。

至於金判坤年初離任韓國足總副主席一職，接掌馬來西亞隊主帥後，對於首次倒戈港足即獲勝，他表示：「是役重點不在勝負，而是球員能否發揮出應有的表現。是役他們展示了熱情、活力和決心。」

港足明晚將赴印度，下周三（8日）起在加爾各答出戰亞洲盃外圍賽第3圈D組，分別面對阿富汗隊、柬埔寨隊及東道主印度隊。

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