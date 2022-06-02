世盃外｜烏克蘭過關決戰威爾斯　澤連斯基：帶來兩小時喜悅　主帥感謝蘇格蘭人支持 (16:38)

烏克蘭隊與蘇格蘭隊的世盃外附加賽原定於3月24日舉行，惟因俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，令賽事延至今晨才舉行。烏軍賽前被外間質疑已逾半年沒踢國際賽，只藉上月三度友賽3間球會是戰力不足。然而今仗開賽後即反客為主，憑耶莫蘭高、耶梅卓克及杜夫比克，先後於33、49分鐘和補時階段建功，以3：1打敗由卡林麥基哥在79分鐘破蛋的蘇格蘭隊，而後者亦篤定連續缺席6屆世盃決賽周。

烏克蘭總統澤連斯基賽後在社交平台發文恭賀烏軍奏凱，並稱：「感謝你們！兩小時的喜悅，是一種我們已經不太習慣的感受。」其後又表示，烏軍「為我們的軍人帶來喜悅，為全國帶來喜悅。我們每個人都在各自的前線上戰鬥。我們將持續奮戰、反抗到底，我們終將取得勝利。因為我們是烏克蘭人」。

64歲的烏軍教練柏拉哥夫強調道：「我們為那些在戰壕裏奮戰的人而比賽，他們為對迎抗敵人至流下最後一滴血。我們為每天都在受難的的烏克蘭人而戰。」他又感謝蘇格蘭人道：「我們昨天走到街上，有蘇格蘭人祝我們一切順利，這是不可思議的。謝謝蘇格蘭，我們永遠不會忘記。」被問及後衛辛真高日前在記者會哭泣一事，柏拉哥夫說：「他是一個非常愛國的人，情緒化，是一個真正的烏克蘭人。當烏克蘭受到攻擊時，他覺得自己好像也受到攻擊。」

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