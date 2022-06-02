友賽｜基亞連尼意軍告別戰憾負阿根廷　信需時改革未定下季去向 (17:22)

意軍今晨重返去年出戰歐國盃決賽的溫布萊球場，前線有拉素射手恩莫比尼缺陣，由拖連奴前鋒比洛迪掛帥，上演國家隊最後一戰的基亞連尼則與老拍檔邦路斯鎮守防線。有多名意甲球員壓陣的阿根廷隊則由美斯領銜攻堅，開賽28分鐘憑拿達路馬天尼斯建功打破僵局，完半場前再有迪馬利亞破網擴大優勢。意軍換邊後未能破蛋，更在補時階段被保羅戴巴拿破網，終以0：3敗陣。

自2004年起首次為國家隊上陣的基亞連尼，賽前獲意大利足總主席加雲拿頒發獎項表揚，惟第117次為意軍上陣的他，無緣以勝利作結。這名37歲老將賽後說：「我們犯了不少錯誤，毫無疑問對手比我們強，他們的狀態就像我們之前的表現，充滿信心並展現團隊風範。我們必須認清現實並從中學習，就像我之前所說，我們要為球隊的過渡期準備好，而這需要球迷的支持。」基亞連尼被指將與FC洛杉磯簽約18個月，但他稱仍未決定下季去向，「我的行程是返回都靈，然後到利禾奴享受假期，之後的一周才有最終決定」。

領軍重返溫布萊球場卻以敗陣告終，意大利隊主帥文仙尼承認球隊犯錯致敗，並會自此展開球隊的改革計劃，「我們將要作出不少改變，在歐國盃後我們在入球方面有不少問題，這必須尋求解決方案應對，要與時間競賽」。

另外，今季重奪意甲冠軍的AC米蘭，昨落實獲美國投資基金紅鳥資本斥資12億歐元（約101億港元）收購，料所有交易程序將與今年9月前完成，而現持有球隊的艾利諾管理公司據報將續持有三成股權。今季意甲第14位衝線的安玻里，則落實主帥安達阿蘇利離隊，料曾執教威尼斯的保羅辛尼迪將接掌。

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