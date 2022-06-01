英超｜曼聯宣布普巴月底約滿離隊　結束6年魔兵生涯　下一站未明 (19:55)

保羅普巴今季屢受傷患困擾，上次為曼聯披甲已是4月19日，在英超作客以0：4慘負利物浦，而球隊最終只能排第6，只能出席下季歐霸。曼聯在聲明中指出：「球會上下祝賀保羅普巴職業生涯獲得成功，並感謝他對曼聯的貢獻。我們祝願他在接下來有一段非凡的歷程，祝一切順利。」

今次是保羅普巴的職業生涯以來第2次離開曼聯。他是曼聯青訓產品，於2012年以自由身轉會祖雲達斯前，只曾為「紅魔」在英超上陣3次，卻為「斑馬兵」在2013至16年連贏4次意甲冠軍，以及兩度在意大利盃封王。他於2016年以8900萬鎊（約8.8億港元）轉會費回歸曼聯，首季在摩連奴執教下，揚威英格蘭聯賽盃和歐霸，惟其後與摩連奴交惡，更傳言與皇家馬德里、祖雲達斯、巴黎聖日耳門等扯上關係。總計普巴為曼聯上陣226次入39球。國際賽方面，他為法國隊披甲91次入11球，是2018年世界盃及2021年歐洲國家聯賽冠軍的功臣。

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